Повторные выборы. В Токмакскую ТИК поступило два сообщения о подкупе избирателей

В Токмакскую ТИК поступило два сигнала о подкупе избирателей. Об этом на брифинге сообщила председатель территориальной городской комиссии Жылдыз Молдогазиева.

По ее словам, сейчас сотрудники милиции отрабатывают эти факты. «После чего мы сообщим дополнительную информацию», — отметила она.

Жылдыз Молдогазиева добавила, что на 14.00 в Токмаке проголосовали 9 тысяч 202 человека, или 24,15 процента избирателей.

Ранее в ГУВД Чуйской области сообщили, что в милицию поступило шесть сообщений о нарушениях, допущенных на выборах депутатов местного кенеша в Токмаке.

Напомним, в Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов городских кенешей. На 14.00 проголосовали 17,06 процента.