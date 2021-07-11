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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В Токмакскую ТИК поступило два сообщения о подкупе избирателей

В Токмакскую ТИК поступило два сигнала о подкупе избирателей. Об этом на брифинге сообщила председатель территориальной городской комиссии Жылдыз Молдогазиева.

По ее словам, сейчас сотрудники милиции отрабатывают эти факты. «После чего мы сообщим дополнительную информацию», — отметила она.

Жылдыз Молдогазиева добавила, что на 14.00 в Токмаке проголосовали 9 тысяч 202 человека, или 24,15 процента избирателей.

Ранее в ГУВД Чуйской области сообщили, что в милицию поступило шесть сообщений о нарушениях, допущенных на выборах депутатов местного кенеша в Токмаке.

Напомним, в Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов городских кенешей. На 14.00 проголосовали 17,06 процента.

Ссылка: https://24.kg/vlast/200654/
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