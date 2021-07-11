В Ошскую ТИК за время подготовки к выборам поступило 22 обращения

За время подготовки повторных выборов депутатов местных кенешей в координационную группу оперативного реагирования Ошской территориальной избирательной комиссии поступило 22 обращения. Об этом сообщает Центризбирком.

В том числе три сообщения касались информации о нарушениях условий избирательной кампании, 16 — подкупа избирателей, три — злоупотребления административным ресурсом.

В Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано девять обращений. Из них одно дело прекращено за отсутствием информации, а по шести идет следствие.

«В двух других случаях досудебное следствие было приостановлено в связи с отсутствием состава преступления, материалы переданы в ТИК для рассмотрения в соответствии с Кодексом о правонарушениях», — говорится в сообщении.

В электронном реестре данных зарегистрировано 13 сообщений. В частности, уже проверен один материал, восемь переданы в ТИК, четыре приобщены к номенклатурному досье, а прокуратура проверила законность и обоснованность решения.

«Ошская территориальная избирательная комиссия оштрафовала четырех граждан на сумму 50 тысяч сомов. В том числе на двоих наложен штраф за заведомо ложные сведения о кандидате, одного — за нарушение условий избирательной кампании, оскорбление чести, достоинства и деловой репутации кандидата, распространение информации в СМИ», — рассказали в ЦИК.

Напомним, в Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов городских кенешей. На 12.00 проголосовали почти 12,5 процента избирателей.