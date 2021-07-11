Повторные выборы. Партии просят воздержаться от нарушения законов

«Призываем представителей политических партий и кандидатов, участвующих в повторных выборах депутатов городских кенешей, воздержаться от действий, нарушающих выборное законодательство, применения методов незаконного завоевания голосов избирателей», — заявил сегодня на брифинге заместитель председателя Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

По его словам, безопасность избирательного процесса обеспечивают более 3 тысяч милиционеров, которые прошли специальную подготовку. Кроме того, в каждом городе созданы координационные группы оперативного реагирования. Они состоят из представителей территориальных избирательных комиссий и правоохранительных органов, которые отслеживают ситуацию и в случае необходимости предпринимают все необходимые действия для оперативного реагирования на возможные нарушения.

Если избиратели стали свидетелями нарушений законодательства о выборах, ЦИК просит сообщать об этих фактах в координационную группу оперативного реагирования:

короткий номер 1255;

WhatsApp 0990021255;

для сообщений и обращений граждан — 0502001255;

телефон доверия — 0312626246;

общественная приемная — 0312660240;

электронный адрес — kgor_cec@shailoo.gov.kg.

Напомним, что в повторных выборах депутатов трех городских кенешей участвуют 26 политических партий, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.