Повторные выборы. Вне помещения проголосовали 3 тысячи 511 избирателей

Досрочно на повторных выборах депутатов местных кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке проголосовали 3 тысячи 511 избирателей. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

По его словам, всего для голосования вне помещения поступило 3 тысячи 995 заявлений. Из них в Бишкеке — 2 тысячи 605, Оше — 1 тысяча 168 и Токмаке — 222.

Фактически вне помещения в Бишкеке проголосовали 2 тысячи 277 избирателей, Оше — 1 тысяча 31 и Токмаке — 203.

«В список избирателей для голосования вне помещения были включены избиратели, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования, а также избиратели, находящиеся в больницах, местах содержания под стражей, избиратели, временно проживающие в местах», — напомнил Тынчтык Шайназаров.

Отметим, вне помещения проголосовал также президент Садыр Жапаров. «Участковая избирательная комиссия организовала выездное голосование в связи с тем, что у одного из сотрудников личной охраны главы государства накануне была выявлена коронавирусная инфекция», — сообщили в пресс-службе президента.