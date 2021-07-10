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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Кандидат от «Эмгека» к гонке в Токмаке не допущен: решил суд

Верховный суд поставил точку в вопросе недопуска кандидата от партии «Эмгек» Батырбек уулу Арнура к повторным выборам в Токмаке. 

Ранее решением Токмакской территориальной избирательной комиссии от 20 июня ему было отказано в регистрации кандидатом в депутаты местного кенеша от «Эмгека» в связи с причастностью к нарушениям с массовой пропиской граждан. 

При обжаловании кандидатом в Центральной избирательной комиссии решение ТИК Токмака оставлено в силе.

Изучение данных ЦИК и ГРС о прописке и участии в голосовании избирателей в Токмаке показало, что в квартире матери указанного кандидата в 3-м микрорайоне были прописаны 111 человек, из которых в голосовании 11 апреля приняли участие 46 избирателей. При этом в ходе расследования со стороны ОВД Токмака кандидат признал, что указанные граждане были прописаны в целях участия в выборах по указанию штаба партии «Биримдик», кандидатом от которой он ранее являлся на выборах в Жогорку Кенеш.

Прописанные граждане фактически проживают в близлежащих к Токмаку селах и были не вправе участвовать в местных выборах в качестве членов местного сообщества города. Расследование продолжается, в том числе в отношении сотрудников служб регистрации, способствовавших реализации незаконных интересов кандидатов и партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200579/
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