ГКНБ сообщил подробности расследования коррупции на месторождении Кумтор

По делу проекта «Кумтор» к уголовной ответственности привлечены бывшие президенты страны Аскар Акаев, Курманбек Бакиев и другие высокопоставленные чиновники. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Межведомственная следственная группа продолжает расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения Кумтор.

По данным пресс-центра, следствие пришло к обоснованным выводам, подтвержденным собранными доказательствами, свидетельствующими о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами в лице компаний «Камеко» и «Центерра» при заключении соглашений и различных дополнений, изменений и уточнений, связанных с работой рудника «Кумтор», а их условия не отвечали интересам народа Кыргызстана.

По факту коррупции при заключении генерального соглашения в 1992 году и внесении в него изменений в 1994-м заочно к уголовной ответственности привлечены бывший президент Аскар Акаев и экс-председатель Комитета по реконструкции и развитию экономики Борис Бирштейн, которые объявлены в розыск, а экс-премьер-министрам Турсунбеку Чынгышеву, Апасу Джумагулову и бывшему президенту госконцерна «Кыргызалтын» Дастану Сарыгулову вручено уведомление о подозрении в совершении соответствующего преступления.

Следствием также дана юридическая оценка по факту коррупции при заключении соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор» в 2009 году. Установлено, что высшие должностные лица страны, осознавая невыгодность условий соглашений, заключенных в 1992, 1994 и 2003 годах, ставя интересы компании «Центерра» выше национальных, умышленно предоставили неограниченные возможности данной компании в ущерб экологии и экономическим интересам республики.

В связи с чем по данному эпизоду уведомление о подозрении в совершении преступления вручено экс-премьер-министру страны Игорю Чудинову и бывшему председателю правления ОАО «Кыргызалтын» Алмазбеку Джакыпову, а бывшие директор Госгеологии Капар Курманалиев, председатель совета директоров Алексей Елисеев, представитель инвестора Андрей Сазанов, бывший президент Курманбек Бакиев и его сын Максим объявлены в розыск.

С учетом установленных расследованием фактов инициирован процесс денонсации соглашений по проекту «Кумтор».