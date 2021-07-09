17:54
USD 84.80
EUR 100.27
RUB 1.13
Власть

Временное положение об упрощенном получении гражданства КР. Зачем оно нужно?

Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении временного положения, по которому этнические кыргызы смогут в упрощенном порядке получить гражданство.

По информации Государственной службы миграции на территории Кыргызской Республики проживает более 5 тысяч этнических кыргызов, у которых по различным причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность.

Они не имеют правового статуса из-за отсутствия иностранных паспортов и испытывают сложности с приобретением гражданства КР. Актуальность вопроса усиливается началом пандемии коронавирусной инфекции COVID-I9 и введением режима чрезвычайной ситуации, в связи с чем этнические кыргызы и их семьи лишены доступа к основным социальным и медицинским услугам.

Эту категорию составляют:

  • лица, у которых истекли или истекают сроки действия национальных паспортов страны происхождения, в том числе имеются паспорта СССР;
  • лица, у которых отсутствуют свидетельства о рождении (утерянные, испорченные, не получали);
  • лица, которые проживают на территории республики и которым исполнилось 18 лет, но по разным причинам у них отсутствуют паспорта или не приобрели гражданство Кыргызской Республики;
  • лица, которые родились в Кыргызской Республике до приобретения родителями гражданства КР и достигшие совершеннолетия.

Положение действует до 31 декабря 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200519/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Подписано временное положение об упрощенном получении гражданства КР
Более 5 тысяч этнических кыргызов живут без паспортов и регистрации
Для этнических кыргызов хотят упростить процедуру регистрации
Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Более 100 этнических кыргызов из Афганистана и Китая получили гражданство
В парламенте озаботились судьбой этнических кыргызов
С диаспорой соотечественников в Узбекистане встретился Улукбек Марипов
Больше 10 тысяч этнических кыргызов проживают в стране нелегально
Президент подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Этнические кыргызы могут получить бесплатное образование в вузах Кыргызстана
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал похищение гражданина Кыргызстана Орхана Инанды Садыр Жапаров прокомментировал похищение гражданина Кыргызстана Орхана Инанды
С&nbsp;1&nbsp;сентября планируется ввести новые тарифы на&nbsp;электроэнергию С 1 сентября планируется ввести новые тарифы на электроэнергию
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Как активность талибов может сказаться на&nbsp;Кыргызстане Ситуация в Афганистане. Как активность талибов может сказаться на Кыргызстане
Новые кодексы. Возвращаются штрафстоянки и&nbsp;аресты до&nbsp;пяти суток Новые кодексы. Возвращаются штрафстоянки и аресты до пяти суток
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
9 июля, пятница
17:52
Нападение на отдыхающих в Чолпон-Ате. Назначена судебно-медицинская экспертиза Нападение на отдыхающих в Чолпон-Ате. Назначена судебно...
17:51
Тело погибшего пограничника Хуснидина Хожиева доставят через Таджикистан сегодня
17:40
Куча нарушений. Сотрудники аппарата омбудсмена проверили ИВС в Нарынской области
17:32
Временное положение об упрощенном получении гражданства КР. Зачем оно нужно?
17:23
Турецким бизнесменам предлагают вложиться в энергетику и сельское хозяйство