Временное положение об упрощенном получении гражданства КР. Зачем оно нужно?

Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении временного положения, по которому этнические кыргызы смогут в упрощенном порядке получить гражданство.

По информации Государственной службы миграции на территории Кыргызской Республики проживает более 5 тысяч этнических кыргызов, у которых по различным причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность.

Они не имеют правового статуса из-за отсутствия иностранных паспортов и испытывают сложности с приобретением гражданства КР. Актуальность вопроса усиливается началом пандемии коронавирусной инфекции COVID-I9 и введением режима чрезвычайной ситуации, в связи с чем этнические кыргызы и их семьи лишены доступа к основным социальным и медицинским услугам.

Эту категорию составляют:

лица, у которых истекли или истекают сроки действия национальных паспортов страны происхождения, в том числе имеются паспорта СССР;

лица, у которых отсутствуют свидетельства о рождении (утерянные, испорченные, не получали);

лица, которые проживают на территории республики и которым исполнилось 18 лет, но по разным причинам у них отсутствуют паспорта или не приобрели гражданство Кыргызской Республики;

лица, которые родились в Кыргызской Республике до приобретения родителями гражданства КР и достигшие совершеннолетия.

Положение действует до 31 декабря 2022 года.