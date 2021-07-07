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Власть
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. В стране развернут дополнительные койки и усилят санпосты

В Бишкеке развернут дополнительные койки, подготовят реанимационные места, необходимое оборудование и специалистов. Такое поручение дала зампредседателя кабинета министров Жылдыз Бакашова во время заседания Республиканского оперативного штаба.

По ее словам, бывают случаи, когда граждан не принимают в больницах, а такого быть не должно. «Все нуждающиеся в медицинской помощи должны получать соответствующее лечение», — сказала она.

Министерству здравоохранения и социального развития поручено:

  • продолжить мероприятия по развертыванию дополнительных койко-мест, включая реанимационные койки с обеспечением их необходимыми штатами медработников и медоборудованием;
  • усилить работу санитарно-карантинных постов на пунктах пропуска через госграницу;
  • организовать бесперебойную работу временных и мобильных прививочных пунктов;
  • обеспечить пропорциональное распределение прибывающей партии вакцин из Китая среди областей и городов, с охватом всех приоритетных групп населения;
  • с Министерством цифрового развития разработать и запустить мобильное приложение, предусматривающее идентификацию по QR-коду гражданина, получившего вакцину против коронавируса.

Министерству чрезвычайных ситуаций:

  • обеспечить установку шатров для организации работы временных прививочных пунктов в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Чолпон-Ате и Караколе, в местах массового скопления людей.

Министерству внутренних дел:

  • обеспечить проведение рейдов сотрудниками Патрульной службы милиции и оперативное реагирование на факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований (масочный режим, социальная дистанция) в Бишкеке, Оше, Чолпон-Ате и Караколе;
  • обеспечить охрану общественного порядка во временных и мобильных прививочных пунктах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200203/
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