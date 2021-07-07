Третья волна COVID-19. В стране развернут дополнительные койки и усилят санпосты

В Бишкеке развернут дополнительные койки, подготовят реанимационные места, необходимое оборудование и специалистов. Такое поручение дала зампредседателя кабинета министров Жылдыз Бакашова во время заседания Республиканского оперативного штаба.

По ее словам, бывают случаи, когда граждан не принимают в больницах, а такого быть не должно. «Все нуждающиеся в медицинской помощи должны получать соответствующее лечение», — сказала она.

Министерству здравоохранения и социального развития поручено:

продолжить мероприятия по развертыванию дополнительных койко-мест, включая реанимационные койки с обеспечением их необходимыми штатами медработников и медоборудованием;

усилить работу санитарно-карантинных постов на пунктах пропуска через госграницу;

организовать бесперебойную работу временных и мобильных прививочных пунктов;

обеспечить пропорциональное распределение прибывающей партии вакцин из Китая среди областей и городов, с охватом всех приоритетных групп населения;

с Министерством цифрового развития разработать и запустить мобильное приложение, предусматривающее идентификацию по QR-коду гражданина, получившего вакцину против коронавируса.

Министерству чрезвычайных ситуаций:

обеспечить установку шатров для организации работы временных прививочных пунктов в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Чолпон-Ате и Караколе, в местах массового скопления людей.

Министерству внутренних дел: