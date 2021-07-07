В парламенте требуют отставки главы Пограничной службы ГКНБ Уларбека Шаршеева

После похищения президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды директор Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев должен уйти в отставку. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша заявили депутаты Жанарбек Акаев и Абдувахап Нурбаев.

По их словам, Пограничная служба допустила проникновение иностранной спецслужбы на территорию Кыргызстана и похищение гражданина КР.

«Оказывается, наши власти и правоохранительные органы могут арестовывать, показывая свою силу только нам, задерживая пару бизнесменов. Вы считаете, что управляете государством? Страной надо управлять, защищая границы, обеспечивая безопасность граждан. Надо требовать отставки руководителей всех силовых и правоохранительных органов. Глава ГПС, почему вы тут сидите? Вы должны уйти в отставку. Если не сейчас, то через 5-10 лет вы все получите наказание. Это равно государственной измене. Мы видели, как вы все кланялись в Душанбе. Ни надо так унижать наш народ», — сказал Жанар Акаев.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.