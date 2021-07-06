Активистов беспокоит, что население не знает о выборах 11 июля

Представители ОФ «Общее дело» составили промежуточный анализ по подготовке и организации повторных выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 11 июля в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке.

По мнению экспертов, необходимо усилить работу по информированию населения о предстоящей кампании и необходимости строгого соблюдения мер по недопущению распространения COVID-19.

Правоохранительным органам также следует усилить работу по своевременному реагированию на поступающие сигналы об использовании административного ресурса, подкупе, а также рассматривать жалобы по указанным сигналам в кратчайшие сроки.

Политическим партиям наблюдатели рекомендуют строго соблюдать нормы избирательного законодательства и воздержаться от использования незаконных и спорных форм агитации.

Они просят при проведении агитационных мероприятий не игнорировать правила санитарно-эпидемиологической безопасности, связанные с COVID-19.

Агитация, начавшаяся 21 июня, завершится 10 июля в 8.00.