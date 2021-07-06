17:56
USD 84.79
EUR 100.65
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Активистов беспокоит, что население не знает о выборах 11 июля

Представители ОФ «Общее дело» составили промежуточный анализ по подготовке и организации повторных выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 11 июля в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке.

По мнению экспертов, необходимо усилить работу по информированию населения о предстоящей кампании и необходимости строгого соблюдения мер по недопущению распространения COVID-19.

Правоохранительным органам также следует усилить работу по своевременному реагированию на поступающие сигналы об использовании административного ресурса, подкупе, а также рассматривать жалобы по указанным сигналам в кратчайшие сроки.

Политическим партиям наблюдатели рекомендуют строго соблюдать нормы избирательного законодательства и воздержаться от использования незаконных и спорных форм агитации.

Они просят при проведении агитационных мероприятий не игнорировать правила санитарно-эпидемиологической безопасности, связанные с COVID-19.

Агитация, начавшаяся 21 июня, завершится 10 июля в 8.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200064/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. У работников стекольного завода в Токмаке собирают паспорта
На пропагандистов двоеженства в ТИК порекомендовали пожаловаться в милицию
Повторные выборы. Партию «Биздин Кыргызстан» подозревают в подкупе
ТИК Бишкека считает, что пропаганда многоженства одной из партий — не нарушение
Повторные выборы. На певца из «Эмгека» пожаловались: он красит скамейки
Повторные выборы. Партия «Биздин Кыргызстан» получила письменное предупреждение
Повторные выборы. Готовы ли бишкекчане голосовать в разгар пандемии
Повторные выборы. Очередная жалоба на давление квартальных и «Эмгека»
Партия, баллотирующаяся в Бишкекский горкенеш, предлагает узаконить двоеженство
Повторные выборы. В Токмаке представители партии требовали отставки главы ТИК
Популярные новости
Председатель ГКНБ взял отпуск и&nbsp;уехал за&nbsp;границу Председатель ГКНБ взял отпуск и уехал за границу
В&nbsp;кабинете министров опять подняли тему праворульных автомашин В кабинете министров опять подняли тему праворульных автомашин
Как думаете, похожа? Принцы Уильям и&nbsp;Гарри открыли статую принцессы Дианы Как думаете, похожа? Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы
Новые кодексы. Возвращаются штрафстоянки и&nbsp;аресты до&nbsp;пяти суток Новые кодексы. Возвращаются штрафстоянки и аресты до пяти суток
Бизнес
MegaCom стремительно увеличивает мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;LTE MegaCom стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE
Собственная недвижимость в&nbsp;Турции&nbsp;&mdash; мечта или реальность? Собственная недвижимость в Турции — мечта или реальность?
Погасить кредит от&nbsp;банка &laquo;‎Бай-Тушум&raquo; теперь можно в&nbsp;отделениях почты Погасить кредит от банка «‎Бай-Тушум» теперь можно в отделениях почты
Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания
6 июля, вторник
17:53
Садыр Жапаров и Нурсултан Назарбаев поговорили по телефону Садыр Жапаров и Нурсултан Назарбаев поговорили по телеф...
17:52
С высоты будет выглядеть как комуз. На Иссык-Куле построят город будущего
17:44
Пакеты интернета. Кыргызстанцев будут стимулировать получать вакцину от COVID-19
17:38
Мэрия просит фиксировать факты незаконного взимания оплаты за парковку
17:22
Нурсултан Назарбаев считает, что в Кыргызстане ничего за 30 лет не сделано