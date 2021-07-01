Отпускные депутатов по 200-300 тысяч. Комментарий пресс-службы Жогорку Кенеша

В пресс-службе Жогорку Кенеша прокомментировали сообщение экс-депутата Исхака Масалиева, что нардепы получили отпускные в размере 200-300 тысяч сомов.
По ее данным, это недостоверная информация. Отмечается, что «депутаты только вчера завершили свой сессионный год и никто в отпуск не выходил, соответственно, никаких денежных перечислений по отпускам не производилось».
Ранее депутаты Жогорку Кенеша обещали продолжить работу над поступившими из администрации президента конституционными законопроектами в ближайшие дни. По предварительным данным, внеочередное заседание состоится 7 июля.