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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Отпускные депутатов по 200-300 тысяч. Комментарий пресс-службы Жогорку Кенеша

В пресс-службе Жогорку Кенеша прокомментировали сообщение экс-депутата Исхака Масалиева, что нардепы получили отпускные в размере 200-300 тысяч сомов.
 
По ее данным, это недостоверная информация. Отмечается, что «депутаты только вчера завершили свой сессионный год и никто в отпуск не выходил, соответственно, никаких денежных перечислений по отпускам не производилось».
 
 
Ранее депутаты Жогорку Кенеша обещали продолжить работу над поступившими из администрации президента конституционными законопроектами в ближайшие дни. По предварительным данным, внеочередное заседание состоится 7 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199588/
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