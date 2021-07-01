Цифра дня. 611 тысяч 71 бюллетень изготовлен для повторных выборов

Бюллетени для повторных выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 11 июля, изготовлены и переданы ТИКам Бишкека, Оша и Токмака.

Уточняется, что общее количество составляет 611 тысяч 71 бюллетень. 326 из них — на шрифте Брайля.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию отправлены 425 тысяч 532 бюллетеня, в Ошскую ТИК — 148 тысяч 370, в Токмакскую ТИК — 37 тысяч 169.

В бюллетенях указываются наименования политических партий в очередности, установленной жеребьевкой.

Согласно закону, количество избирательных бюллетеней, передаваемых участковой избирательной комиссии, не может превышать число избирателей, включенных в список по УИК.