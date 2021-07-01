В ЦИК назвали сроки, когда должны избрать нового председателя. 24.kg об этом сообщил член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

По его словам, в течение пяти дней новый состав ЦИК, утвержденный накануне Жогорку Кенешем, должен собраться на свое первое заседание, чтобы выбрать главу комиссии.

Источники 24.kg рассказали, что на эту должность претендует экс-руководитель Счетной палаты — Искендер Гайыпкулов. Он, напомним, прошел в Центризбирком по квоте парламентской фракции «Ата Мекен».

В частности, в состав ЦИК от президента предложены Нуржан Шайлдабекова, Марс Бакытбеков, Анар Дубанбаева, Нурлан Тойчуев, Акбалык Жумалиева и Айдана Жупуева.

От парламента — Абдыжапар Бекматов (фракция «Бир Бол»), Искендер Гайыпкулов («Ата Мекен»), Акылбек Эшимов («Кыргызстан»), Тынчтыкбек Шайназаров («Онугуу-Прогресс»), Узарбек Жылкыбаев (СПДК), Кайрат Маматов («Республика»).