Дайте результат! К 1 сентября все соцобъекты в Баткене должны быть достроены

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел заседание государственной комиссии по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Рассмотрены вопросы, касающиеся восстановления и развития приграничных сел, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года. Улукбек Марипов отметил, что главная цель кабмина — создание достойных условий жизни для людей.

«Я уже говорил и хочу еще раз повторить: работа должна вестись на результат, а не для отчетности. Следует оперативно восстановить жилые дома, инженерную и социальную инфраструктуры. Граждане быстрее должны вернуться к привычному образу жизни. К 1 сентября строительство поврежденных образовательных учреждений должно быть завершено, безоговорочно. Процедура оценки размера ущерба должна проводиться без бюрократических проволочек, компенсационные выплаты всем пострадавшим должны быть произведены в кратчайшие сроки», — поручил Улубек Марипов.

Он также добавил, что по плану восстановительных работ строительство объектов поделено на три категории: жилые дома, социальные объекты и объекты военного назначения.

Началось строительство 136 жилых домов, сдача в эксплуатацию которых будет производиться в несколько этапов. Строительство жилых домов для 36 семей, погибших в результате конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе, на стадии завершения. Для этого в квартале Чет-Булак города Баткена выделено пять гектаров земли для строительства четырехкомнатных домов с участком более шести соток.

На втором этапе начаты строительные работы по возведению новых домов в селе Максат Лейлекского и в Баткенском районах.

В правительстве заверяют, что все возводимые жилые дома будут соответствовать принятым нормам и стандартам и оснащены всеми видами коммуникаций.

Начато строительство восьми социальных объектов, в том числе пяти школ, двух детских садов и одного медицинского учреждения. Для этого из республиканского бюджета выделено 250 миллионов сомов.

Что касается объектов военного назначения, то Улукбек Марипов отметил, что по поручению президента процесс надо ускорить.

Обсужден также вопрос обеспечения пострадавших жителей приграничных районов удостоверяющими документами. Согласно информации, выдано более 200 документов, удостоверяющих личность, в усиленном режиме продолжают работать центры обслуживания населения в Баткене, Кадамджае и Исфане Баткенской области.

Особое внимание было уделено инфраструктурным вопросам, в том числе реабилитации отрезков дорог Кок-Таш — Ак-Сай — Тамдык и Ак-Сай — Рават. Дорожники уже выровняли 44 километра дорог, обеспечено движение транспорта. Строительные работы на некоторых участках завершены на 80 процентов. На оставшихся участках ремонтные работы продолжаются.

Улукбек Марипов подчеркнул, что работы ведутся, но необходимо ускорить их темп.

«Президентом поставлена четкая задача, которую нужно выполнить. Должно быть организовано четкое взаимодействие и слаженность в работе между государственными и местными органами власти. От того, насколько координация будет эффективной, будет зависеть конечный результат нашей работы», — заключил глава кабмина.