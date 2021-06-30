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Власть

Парламент ушел на каникулы. В июле созовут внеочередное заседание

Шестой созыв Жогорку Кенеша завершил VIII сессию. Решение принято сегодня.

Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев отметил, что депутаты приняли 131 закон и 600 постановлений.

Он поблагодарил нардепов за помощь в восстановлении здания парламента, которое пострадало после октябрьских событий 2020 года.

В июле нардепы соберутся на внеочередное заседание — им предстоит обсудить и проголосовать за поправки в избирательное законодательство, без которых назначение новых выборов в Жогорку Кенеш невозможно.

Сессия парламента завершилась гимном Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199469/
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