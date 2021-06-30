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Власть

Сделка со следствием заставляет становиться стукачом, считает Рыскелди Момбеков

В парламенте рассматривают новые проекты уголовного законодательства.

Депутат Рыскелди Момбеков поинтересовался, вошли ли в новые документы статьи о сделке со следствием и прописаны ли функции следствия по вытряске «кустурганских» средств.

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев ответил, что сделку со следствием из Уголовного кодекса убрали.

«Про выплаты в кодексах нет. Но они (чиновники. — Прим. 24.kg) платят сами по своему желанию в рамках следственных мероприятий. А мы требуем выплатить штраф по решению суда», — добавил он.

В ответ Рыскелди Момбеков заявил, что задержанные платят и идут на сделку потому, что выбора у них нет. «Следователь говорит, либо будешь стукачом, либо с... А они, украв $10 миллионов, всего 10 миллионов сомов восстанавливают и выходят. Это вызывает недовольство населения», — сказал депутат.

Отметим, проекты новых кодексов рассматриваются в парламенте в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199430/
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