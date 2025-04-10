Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс

Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении ряд поправок в Уголовный кодекс, касающихся срока давности и досрочного освобождения.

Согласно действующему Уголовному кодексу, совершивший преступление человек может быть освобожден от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли некоторые сроки. Для лица, совершившего особо тяжкое преступление, этот срок составляет 10 лет. Но если речь идет об особо тяжком преступлении, за которое может быть назначено пожизненное лишение свободы, то суд заменяет пожизненное заключение лишением свободы от 15 до 20 лет, если не найдет возможным применить срок давности.

Принятыми поправками в Уголовный кодекс нижняя граница срока отменена. Теперь, если суд откажет человеку, которому грозит пожизненный срок за совершение особо тяжкого преступления, в применнии срока давности, то вместо пожизненного лишения свободы будет назначать 20 лет.

Кроме того, законопроектом предлагается применять условно-досрочное освобождение к тем, кто возместил не менее половины ущерба, причиненного преступлением.

Также, согласно поправкам, УДО не может быть применено к осужденным за незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта.