Судам расширили полномочия по возобновлению рассмотрения дел

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба главы кабмина.

Документ принят Жогорку Кенешем 16 октября 2024 года.

В пресс-службе отметили, что закон приняли во исполнение решения Конституционного суда от 25 октября 2023-го, которым он признал часть 1 статьи 455 УПК противоречащей части 4 статьи 58, части 1 статьи 61, части 4 статьи 100 Конституции в той мере, в которой ограничивает правомочие суда по возобновлению дела по вновь открывшимся обстоятельствам, отмене приговора, определения, постановления суда, прекращению дела, передаче дела прокурору для организации досудебного производства или в суд для нового судебного разбирательства.

Целью документа являются уточнение и расширение правомочия суда возобновлять производство по всем основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 451 УПК КР.

При этом реализация положений закона поспособствует исправлению ошибок в правосудии, что, в свою очередь, будет обеспечивать справедливость и эффективность судебной системы. Это направлено на укрепление доверия населения к правосудию и, соответственно, уважение к закону.