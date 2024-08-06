Внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс и Уголовный кодекс КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской Республики)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 июня 2024 года.

Целью принятого Закона является обеспечение реализации права гражданина Кыргызской Республики быть переданным в Кыргызскую Республику для дальнейшего отбывания наказания, создание условий для ускорения процесса передачи осужденных и минимизации возможных отказов со стороны иностранного государства при осуществлении передачи осужденных граждан Кыргызской Республики для дальнейшего отбывания наказания на территории Кыргызской Республики.