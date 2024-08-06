08:51
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Официально

Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений»)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2024 года.

Целью принятого Закона является облегчение доступа к информации участников уголовного процесса, имеющих проблемы со зрением, а также создание условий доступности правосудия.

Принятым Законом внесены поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, предусматривающие возможность привлечения ассистента для оказания социальной услуги незрячему участнику уголовного процесса и участия в производстве по делу.

В Закон Кыргызской Республики «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений», внесены изменения, наделяющие подозреваемых и обвиняемых, имеющих инвалидность по зрению, правом получать и пользоваться литературой, набранной шрифтом Брайля или с увеличенным шрифтом, аудиокнигами, материалами по уголовному делу, подготовленными ассистентом, а также устройства для воспроизведения и записи аудиокниг и материалов.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/301168/
просмотров: 564
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс и Уголовный кодекс КР
Подписан закон о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы
Подписан закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана
Парламент направил президенту исправленные проекты УК и УПК: возражения учтены
Законы не должны быть репрессивными. Коалиция против пыток о новых кодексах
Сделка со следствием заставляет становиться стукачом, считает Рыскелди Момбеков
Счетная палата не будет проводить аудит субъектов предпринимательства
Уйти в тень или сесть. Как бизнес Кыргызстана вынуждают работать нелегально
Декриминализации бизнеса не будет. За мелкий ущерб можно оказаться за решеткой
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается