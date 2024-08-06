Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений»)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2024 года.

Целью принятого Закона является облегчение доступа к информации участников уголовного процесса, имеющих проблемы со зрением, а также создание условий доступности правосудия.

Принятым Законом внесены поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, предусматривающие возможность привлечения ассистента для оказания социальной услуги незрячему участнику уголовного процесса и участия в производстве по делу.

В Закон Кыргызской Республики «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений», внесены изменения, наделяющие подозреваемых и обвиняемых, имеющих инвалидность по зрению, правом получать и пользоваться литературой, набранной шрифтом Брайля или с увеличенным шрифтом, аудиокнигами, материалами по уголовному делу, подготовленными ассистентом, а также устройства для воспроизведения и записи аудиокниг и материалов.