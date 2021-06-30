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Власть

Восстановление сел Баткенской области. Чиновники выехали на место

Члены межведомственной группы посетили ряд сел Лейлекского района Баткенской области, пострадавших во время конфликта в апреле 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

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Отмечается, что в регион выехали замруководителя администрации президента Женишбек Асанкулов, члены госкомиссии по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области, депутаты Жогорку Кенеша и представители международных организаций. Они отправились в села Интернационал, Максат и Борбордук.

Члены рабочей группы также встретились с местными жителями, выслушали их проблемы в части восстановления частных домов и коммерческих объектов, разрушенных в ходе кыргызско-таджикского приграничного конфликта, трансформации земель, отсутствия чистой питьевой воды, строительства дорог, предоставления льготных кредитов. Члены делегации также ознакомились со строительством главного водораспределительного ограждения канала Кулунду в Лейлекском районе.

Для подготовки качественных предложений по разработке проекта развития Баткенской области решено провести ряд выездных заседаний.

«Для того чтобы охватить все села Баткенской области, члены межведомственной группы разделились на четыре рабочие группы. Сейчас проводятся встречи с населением сел Баткенской области и обобщаются все предложения, озвученные местными жителями. Это очень важно, так как именно местные жители знают лучше всего о проблемах региона. Каждое мнение жителя Баткенской области будет учтено», — сказал Женишбек Асанкулов.

Напомним, что в соответствии с указом президента разработан проект закона о придании особого статуса Баткенской области, создана госкомиссия по восстановлению и развитию приграничных сел в регионе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199396/
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