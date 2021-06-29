Заявление Садыра Жапаров и Эмомали Рахмона. Особое внимание уделено границе

Президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон приняли совместное заявление. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

В тексте отмечается, что кыргызско-таджикские отношения основаны на многовековых исторических связях, общих культурных и духовных ценностях. Главы государств, осознавая высокую ответственность за сохранение уз дружбы и добрососедства, подтвердили решимость поступательно развивать отношения между странами.

При этом президенты отметили недопущение возникновения пограничных конфликтов на кыргызско-таджикской границе и необходимость соблюдения сторонами международных обязательств и норм международного права.

Президенты выразили намерение выстраивания конструктивного диалога на взаимоприемлемых условиях с учетом интересов двух сторон и разрешения возникающих вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией кыргызско-таджикской государственной границы.

Они высказались за ускорение переговоров и поиск взаимоприемлемых решений в рамках Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Президенты убеждены, что принципы дружбы и добрососедства, на основе которых кыргызский и таджикский народы издревле жили и созидали, будут способствовать достижению взаимоприемлемого результата.

Главы государств выступили также за продолжение совместных усилий государств Центральной Азии по активизации сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Отметили важность проведения на регулярной основе консультативных встреч глав государств Центральной Азии, которые способствуют становлению в регионе новой атмосферы взаимодействия.

Для придания дополнительного импульса взаимовыгодному сотрудничеству и обеспечению региональной стабильности и безопасности они выразили готовность совместно продвигать заключение пятистороннего Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в Центральной Азии в XXI веке.

Для развития межгосударственного диалога у стран есть все необходимые механизмы взаимодействия. При этом достигнута договоренность провести очередное заседание Межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества во второй половине 2021 года в Кыргызстане.

Президенты отмечают значение межпарламентского измерения кыргызско-таджикских отношений.

Главы государств отметили снижение объемов взаимной торговли между Кыргызстаном и Таджикистаном. Президенты выступили за принятие соответствующих мер для использования незадействованного потенциала торгово-экономического сотрудничества. Отметили необходимость организации взаимных деловых экономических миссий, выставок по приоритетным направлениям экономик и бизнес-форумов.

Президентов беспокоит контрабанда на приграничных территориях, поскольку она наносит ущерб двусторонним экономическим отношениям.

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон выступили за налаживание межрегиональных связей двух республик. При этом они подчеркнули, что регионы двух государств располагают достаточными возможностями для реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, культурно-гуманитарной и научно-технической сферах.

Для обеспечения растущей потребности населения и экономик государств Центральной Азии и с учетом негативных тенденций изменения климата и обязательств в рамках Парижского соглашения, главы государств выразили готовность взаимно поддерживать международные инициативы двух стран по освоению их огромного гидроэнергетического потенциала для обеспечения региона и за его пределами экологически-чистой возобновляемой энергией.

Договорились возобновить работу Межведомственной кыргызско-таджикской рабочей группы по рассмотрению двусторонних вопросов, связанных с использованием водных ресурсов.

Президенты отметили важность продолжения сотрудничества по реализации проектов строительства линий электропередачи, в том числе по строительству региональной линии электропередачи Центральная Азия — Южная Азия CASA-1000.

Они также согласились создать благоприятные условия проживания для этнических кыргызов в Таджикистане и этнических таджиков в Кыргызстане.

Президенты отметили необходимость активизации кыргызско-таджикского культурно-гуманитарного взаимодействия путем проведения совместных культурных мероприятий, что будет способствовать сближению народов и укреплению межнациональных и культурных связей.

Главы государств выступили за укрепление статуса ООН в качестве универсальной международной структуры и главной площадки для решения вопросов межгосударственного общения, а также ее центральной координирующей роли в международных делах.

Президент Кыргызстана приветствовал глобальные водные инициативы Таджикистана и объявление 2025 года Международным годом сохранения ледников.

А Эмомали Рахмон приветствовал принятие инициированной Кыргызстаном в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество —ключевой фактор в сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия». Он также поддержал кандидатуру Кыргызстана в Совет ООН по правам человека на 2023–2025 годы.

«Будет продолжено взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации договора о коллективной безопасности, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других международных организаций и форумов», — говорится в совместном заявлении.

Садыр Жапаров выразил поддержку председательству Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества в 2020–2021 годах, отметил актуальность предложенных таджикской стороной и реализуемых в юбилейный для организации год приоритетов.

Президенты приветствовали проведение в ноябре 2021 года в Бишкеке Первого экономического форума «Европейский Союз — Центральная Азия» на уровне премьер-министров ЦА и высоких представителей ЕС.

Главы государств выразили обеспокоенность текущей военно-политической ситуацией в Афганистане в связи с выводом войск международной коалиции, а также активизацией антиправительственных вооруженных элементов.

Оба президента с удовлетворением отметили результаты официального визита Садыра Жапарова в Таджикистан и выразили уверенность, что состоявшиеся переговоры внесут вклад и придадут импульс развитию двустороннего сотрудничества. Президент Кыргызстана выразил признательность президенту Таджикистана за оказанные гостеприимство и теплый прием и пригласил Эмомали Рахмона посетить с ответным официальным визитом Кыргызстан. Приглашение было с признательностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.