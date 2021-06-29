Местные выборы. МВД не доказало факт давления на домкома сторонником «Эмгека»

Милиция проверила поступившую жалобу в координационную группу оперативного реагирования ЦИК.

Заявитель сообщил, что в Бишкеке начальник МТУ № 13 С.Токоев, который, по его словам, является сторонником «Эмгека», оказывает давление на квартального МТУ № 13 Н.Старченко. Последний отказывается проводить агитационную работу среди жителей участка № 1222 в поддержку этого политобъединения. В жалобе говорится, что С.Токоев пригрозил Н.Старченко увольнением. Заявитель просит правоохранительные органы принять меры по факту злоупотребления административным ресурсом.

Милиция проверила эти сведения. Подтверждения они не нашли, дело списано в архив.