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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. МВД не доказало факт давления на домкома сторонником «Эмгека»

Милиция проверила поступившую жалобу в координационную группу оперативного реагирования ЦИК. 

Заявитель сообщил, что в Бишкеке начальник МТУ № 13 С.Токоев, который, по его словам, является сторонником «Эмгека», оказывает давление на квартального МТУ № 13 Н.Старченко. Последний отказывается проводить агитационную работу среди жителей участка № 1222 в поддержку этого политобъединения. В жалобе говорится, что С.Токоев пригрозил Н.Старченко увольнением. Заявитель просит правоохранительные органы принять меры по факту злоупотребления административным ресурсом.

Милиция проверила эти сведения. Подтверждения они не нашли, дело списано в архив. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/199220/
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