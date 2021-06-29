Садыр Жапаров встретился с Эмомали Рахмоном. Начались официальные переговоры

В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Кортеж с Садыром Жапаровым подъехал к «Дворцу нации», где его встретил Эмомали Рахмон. Главы государств поприветствовали друг друга, затем командир роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам стран, после чего прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Таджикистана.

Далее Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон прошли вдоль строя почетного караула и представили членов делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Церемония официальной встречи завершилась торжественным маршем роты почетного караула.

После этого Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон перешли во «Дворец нации» для проведения переговоров в формате тет-а-тет.