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Власть

Президент Садыр Жапаров подписал закон о Центризбиркоме. О чем он

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, он вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно новым нормам, половина членов Центризбиркома выдвигается президентом, другая — парламентом. Утверждают членов ЦИК депутаты Жогорку Кенеша.

Раньше парламент выбирал одну треть членов Центризбиркома по представлению президента, еще треть — по представлению парламентского большинства и последнюю треть — по представлению парламентской оппозиции.

Законопроект был вынесен на общественное обсуждение 18 мая. 16 июня парламент принял законопроект сразу в трех чтениях.

Срок полномочий действующего состава ЦИК истек 25 июня. Однако ранее сообщалось, что члены ЦИК будут исполнять свои обязанности до завершения выборов нового состава.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199194/
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