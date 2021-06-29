Визит Садыра Жапарова в Туркменистан. Чего удалось достичь

Заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров и министр иностранных дел Руслан Казакбаев подвели итоги официального визита президента Садыра Жапарова в Туркменистан.

Акылбек Жапаров отметил, что подписанные документы о торгово-экономическом сотрудничестве и его расширении придадут большую динамику в экономических отношениях между Кыргызстаном и Туркменистаном. При этом сегодня стороны не могут похвастать большим объемом товарооборота. В прошлом году он вырос на 15-30 процентов, но составил только $11,7 миллиона.

Президенты поставили задачу, чтобы показатель вырос на 10-20 процентов.

«Туркменская сторона готова построить здание торгового дома Туркменистана. Думаю, что это плодотворно повлияет на наших производственников и промышленников. Планируется строительство пятизвездочного отеля-здравницы на Иссык-Куле. Наша делегация приглашена на первую декаду августа, чтобы посмотреть, как эти проекты продвигаются в Туркменистане. Если наша делегация сочтет нужным, то уже в этом году будет начато строительство круглогодичной здравницы», — сообщил Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул, что визит можно назвать успешным. Было подписано много документов, достигнута договоренность о транспортной логистике, решены вопросы и запросы кыргызской стороны в области поставки газа и электроэнергии в страну.

Это говорит о том, что мы получили доступ к рынку газа и электроэнергии Туркменистана. Акылбек Жапаров

Он считает, что это поможет решить вопрос дефицита в осенне-зимний период в Кыргызстане.

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев также оценил официальный визит Садыра Жапарова в Туркменистан как успешный.

«Кыргызстан и Туркменистан — это стратегические партнеры и братские народы. Мы также активно сотрудничаем и являемся надежными партнерами в рамках ООН, ОБСЕ, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, СНГ и других многосторонних площадок», — сказал министр.

Руслан Казакбаев сообщил, что во время переговоров также были обсуждены вопросы международной безопасности — это вопросы современных вызовов и угроз.

Речь шла относительно ситуации в Афганистане, вопросов борьбы с наркотрафиком и международным терроризмом и экстремизмом.

Руслан Казакбаев добавил, что были затронуты вопросы о сотрудничестве в области энергетики. Есть предварительная договоренность о поставке природного газа и электроэнергии в Кыргызстан через территории соседних республик по приемлемым для страны ценам. Важно отметить, что все вопросы и договоренности соответствовали дружеским и братским отношениям двух стран.