Гибель ребенка в детдоме. Депутаты заявили о грубости со стороны сотрудников

Сотрудники и руководство Военно-Антоновского детского дома не хотели пускать депутатов ЖК, представителей института омбудсмена, когда они приехали после гибели ребенка. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша сказала депутат Бурун Аманова.

Если такое грубое отношение к нам, то что говорить о детях? Бурун Аманова

Ее слова подтвердила заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева. «Нас сравнили с бандитами. Мы просто хотели поговорить с детьми, но нас с такой агрессией встретили, будто мы хотели следствие провести, выпытать какие-то подробности», — отметила она.

По словам Гульнары Жамгырчиевой, у погибшего мальчика половина лица была опухшая. Она предположила, что избиение было. «Но директор детского дома приказывал детям, что говорить, а что нет. Поэтому его отстранили на время следствия. Когда мы с детьми встретились, увидели, что со стороны старшеклассников присутствует давление, в их речи есть жаргонные словечки», — сказала она.

Депутат Чынара Урумкалиева отметила, что необходимо устанавливать во всех подобных учреждениях видеокамеры.

Присутствующий на заседании заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев сказал, что экспертиза уже готова. «Сегодня результаты поступят к нам, когда ознакомимся с ними, тогда дадим юридическую оценку», — сказал он.

Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Брат погибшего Богдан Якунин обратился к президенту с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата. Он опасается, что причиной смерти брата могут назвать отравление.