Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выборы в Жогорку Кенеш

Депутат Ныязбек Арзыбаев предложил признать утратившим силу действие статьи конституционного закона, где предусматривается, что выборы в Жогорку Кенеш должны быть назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

По его словам, новая Конституция предусматривает иной порядок формирования ЖК, под который требуется разработать и принять соответствующий закон о выборах, на основе которого могут быть проведены выборы.

Поэтому статья о том, что кампания должна быть объявлена не позднее 1 июня, не актуальна.

В случае одобрения инициативы нардепа выборы будут назначены по новой Конституции и после одобрения пакета изменений в избирательное законодательство.