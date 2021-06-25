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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выборы в Жогорку Кенеш

Депутат Ныязбек Арзыбаев предложил признать утратившим силу действие статьи конституционного закона, где предусматривается, что выборы в Жогорку Кенеш должны быть назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

По его словам, новая Конституция предусматривает иной порядок формирования ЖК, под который требуется разработать и принять соответствующий закон о выборах, на основе которого могут быть проведены выборы.

Поэтому статья о том, что кампания должна быть объявлена не позднее 1 июня, не актуальна.   

В случае одобрения инициативы нардепа выборы будут назначены по новой Конституции и после одобрения пакета изменений в избирательное законодательство. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/198946/
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