Повторные выборы. Кандидат и три политические партии получили предупреждение

Рабочая группа по контролю за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации Бишкекской ТИК рассмотрела сообщения на публикации в социальных сетях политических партий «Ишеним», «Реформа» и «Столица», а также кандидата от политической партии «Ата Журт Кыргызстан» с признаками преждевременной предвыборной агитации.

Партии и претендент на мандат Кубанычбек Конгантиев получили устное предупреждение. Им напомнили о недопустимости нарушения правил проведения агитационной кампании.

Агитация партий, участвующих в повторных выборах депутатов местных кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке, началась 21 июня и завершится 10 июля в 08.00.