20:41
USD 84.65
EUR 101.01
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Я не доллар, чтобы всем нравиться. Шайлообек Атазов о ссоре с Айсулуу Мамашовой

Депутат ЖК Шайлообек Атазов на своей странице в Facebook прокомментировал конфликт со своими коллегами.

Отметим, накануне на заседании парламента произошла словесная перепалка между депутатами от фракции «Ата Мекен» Натальей Никитенко, Айсулуу Мамашовой, Сайдуллой Нышановым и Шайлообеком Атазовым.

«Я всегда уважаю матерей и сестер. Вчера в Жогорку Кенеше произошел конфликт из-за смены лидера фракции «Ата Мекен». Я не ссорился с Айсулуу Турусбековной (Мамашовой). Я ее уважаю. Между нами нет разногласий», — написал Шайлообек Атазов.

По его мнению, распространенное видео в соцсетях интерпретировано ошибочно.

«Вчера на видео показалось, будто мы с ней ругаемся. На деле у меня был конфликт с теми депутатами, которые прятались за спиной Айсулуу Мамашовой. В кадр попал тот момент, когда она разнимала и размахивала руками в мою сторону. Через некоторое время мы с сопартийцами решили вопрос за столом, принесли друг другу извинения. Где есть дела, там и бывают споры», — пояснил нардеп.

Он считает, что к нему придираются и очерняют представители НПО. «Я не доллар, чтобы вам всегда нравиться. Так как я человек, у меня тоже есть недостатки. Самое основное, что я желаю, чтобы бог сберег от того, чтобы иметь два красных диплома и стать чиновником, ворующим у государства», — заключил Шайлообек Атазов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198832/
просмотров: 519
Версия для печати
Материалы по теме
Гибель ребенка в детдоме. МВД не дает разрешения на эксгумацию тела
Дело «Кумтора». Депутатов не впустили на меру пресечения Омурбеку Бабанову
Депутат парламента Нодирбек Каримов сдал мандат. Кто пришел вместо него
Депутаты будут избирать судей Верховного и Конституционного судов
Депутата Жогорку Кенеша лишат мандата, если он пропустит 10 заседаний подряд
Прошу не эйкать. Депутаты чуть не подрались на заседании
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов
Исчезновение Орхана Инанды. Депутат считает, дело имеет политическую подоплеку
Опаздывают на работу. Установить шлагбаум у «Белого дома» требует депутат
Аресты депутатов. В парламенте требуют отчета от правоохранителей
Популярные новости
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована
Бизнес
Переход бизнеса на&nbsp;онлайн-кассы с&nbsp;1&nbsp;июля 2021&nbsp;года: поможет &laquo;О!Касса&raquo; Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
Мифы и&nbsp;правда о&nbsp;частных распределительных энергокомпаниях Мифы и правда о частных распределительных энергокомпаниях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;Яндекс Go&nbsp;появился тариф &laquo;Грузовой&raquo; В Бишкеке в Яндекс Go появился тариф «Грузовой»
Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по&nbsp;мини-футболу &laquo;FUT-Лига&raquo; Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по мини-футболу «FUT-Лига»
24 июня, четверг
20:21
Кыргызстанка пыталась вылететь в Турцию по паспорту своей сестры. Ее задержали Кыргызстанка пыталась вылететь в Турцию по паспорту сво...
20:12
Я не доллар, чтобы всем нравиться. Шайлообек Атазов о ссоре с Айсулуу Мамашовой
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
В Кыргызстане за три месяца в ДТП пострадали 1 тысяча 789 человек
19:25
Правозащитники помогли обвиняемой восстановить права, а судьи получили взыскания