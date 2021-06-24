Я не доллар, чтобы всем нравиться. Шайлообек Атазов о ссоре с Айсулуу Мамашовой

Депутат ЖК Шайлообек Атазов на своей странице в Facebook прокомментировал конфликт со своими коллегами.

Отметим, накануне на заседании парламента произошла словесная перепалка между депутатами от фракции «Ата Мекен» Натальей Никитенко, Айсулуу Мамашовой, Сайдуллой Нышановым и Шайлообеком Атазовым.

«Я всегда уважаю матерей и сестер. Вчера в Жогорку Кенеше произошел конфликт из-за смены лидера фракции «Ата Мекен». Я не ссорился с Айсулуу Турусбековной (Мамашовой). Я ее уважаю. Между нами нет разногласий», — написал Шайлообек Атазов.

По его мнению, распространенное видео в соцсетях интерпретировано ошибочно.

«Вчера на видео показалось, будто мы с ней ругаемся. На деле у меня был конфликт с теми депутатами, которые прятались за спиной Айсулуу Мамашовой. В кадр попал тот момент, когда она разнимала и размахивала руками в мою сторону. Через некоторое время мы с сопартийцами решили вопрос за столом, принесли друг другу извинения. Где есть дела, там и бывают споры», — пояснил нардеп.

Он считает, что к нему придираются и очерняют представители НПО. «Я не доллар, чтобы вам всегда нравиться. Так как я человек, у меня тоже есть недостатки. Самое основное, что я желаю, чтобы бог сберег от того, чтобы иметь два красных диплома и стать чиновником, ворующим у государства», — заключил Шайлообек Атазов.