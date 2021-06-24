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Власть

Популизм. Тай-Мурас Ташиев критикует мэрию Джалал-Абада за меры против COVID-19

Сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева депутат Джалал-Абадского горкенеша Тай-Мурас Ташиев раскритикровал работу мэрии города в борьбе с COVID-19.

На внеочередной сессии городского кенеша вице-мэр Гульбарчын Таштанбекова рассказала о мерах, принимаемых против распространения коронавирусной инфекции.

Выслушав чиновницу, Тай-Мурас Ташиев сказал, что «они ничего не делают, кроме того, как фотографируются для соцсетей». По его словам, в частности, сотрудники муниципалитета не провели проверку в его кафе.

«Результат проделанных вами работ — ноль. Число зараженных увеличивается. Расскажите, что вы сделали? Что сделали, кроме того, как фотографироваться? Я сам управляю кафе, ни разу не подошли, ни разу не проверили. Никто не носит маску — ни официант, ни администратор. Почему не идете и не принимаете меры?» — обратился Тай-Мурас Ташиев к вице-мэру.

Гульбарчын Таштанбекова ответила, что предприниматели относятся равнодушно к ситуации, не признают наказания. Размер налагаемых штрафов незначительный — до 3 тысяч сомов.

«Что значит не признают? У вас есть власть. Я не понимаю, что вам еще нужно. Выходите на рейд в сопровождении милиции, штрафуйте», — резюмировал депутат.

Отметим, Тай-Мурас Ташиев, сын главы ГКНБ, недавно избран депутатом горкенеша Джалал-Абада в составе партии «Ата Журт Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/198789/
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