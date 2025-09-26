Задержан мужчина, сломавший цветы по дороге на курорт в Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 сентября. В дежурную часть городского УВД поступило сообщение о том, что вдоль дороги, ведущей к курортной зоне, неизвестные лица повредили цветочные насаждения. Факт зарегистрирован в электронном журнале и начато досудебное разбирательство.

В ходе следственных мероприятий 26 сентября установлен и задержан 39-летний житель города Джалал-Абада (Манас), находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Фото УВД. В Джалал-Абаде задержали мужчину, повредившего цветочные клумбы

В отношении мужчины ведутся следственные действия.