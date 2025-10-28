Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии открытия жилого комплекса «Асман Резиденс-4», построенного Государственной ипотечной компанией. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что «Асман Резиденс-4» расположен в селе Ленин Сузакского района и состоит из 12 девятиэтажных жилых блоков, в которых размещено 945 квартир. Кроме того, предусмотрены 172 подземных и 514 наземных парковочных мест, а также детская площадка и воркаут-зона.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что за девять месяцев этого года льготным жильем обеспечили 3 тысячи 621 гражданина, состоявшего в очереди и внесшего 50 процентов стоимости квартиры через долевое строительство.

«Уставный капитал Государственной ипотечной компании вырос с 10 миллионов сомов в 2015 году до 87,5 миллиарда в 2025-м. Процесс приема заявок на получение жилья цифровизирован, а запуск мобильного приложения «Тундук» обеспечил автоматизацию очереди и способствовал устранению коррупционных рисков. На сегодня более 13 тысяч семей обеспечены квартирами, а свыше 69 тысяч граждан ожидают своей очереди в рамках государственной программы», — сказал он.

Президент добавил: каждая нуждающаяся семья в республике должна иметь собственное жилье, заметив, что в этом направлении будут реализовываться новые проекты.

В завершение мероприятия он вручил ключи от новой квартиры Сейдеке Эргешовой — учителю школы № 1 имени Бабкина города Манаса.

В конце Садыр Жапаров ознакомился с инфраструктурой жилого комплекса, осмотрел квартиры, побеседовал с жильцами и поздравил их с новосельем.