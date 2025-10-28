13:40
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Власть

Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии открытия жилого комплекса «Асман Резиденс-4», построенного Государственной ипотечной компанией. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что «Асман Резиденс-4» расположен в селе Ленин Сузакского района и состоит из 12 девятиэтажных жилых блоков, в которых размещено 945 квартир. Кроме того, предусмотрены 172 подземных и 514 наземных парковочных мест, а также детская площадка и воркаут-зона.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что за девять месяцев этого года льготным жильем обеспечили 3 тысячи 621 гражданина, состоявшего в очереди и внесшего 50 процентов стоимости квартиры через долевое строительство.

«Уставный капитал Государственной ипотечной компании вырос с 10 миллионов сомов в 2015 году до 87,5 миллиарда в 2025-м. Процесс приема заявок на получение жилья цифровизирован, а запуск мобильного приложения «Тундук» обеспечил автоматизацию очереди и способствовал устранению коррупционных рисков. На сегодня более 13 тысяч семей обеспечены квартирами, а свыше 69 тысяч граждан ожидают своей очереди в рамках государственной программы», — сказал он.

Президент добавил: каждая нуждающаяся семья в республике должна иметь собственное жилье, заметив, что в этом направлении будут реализовываться новые проекты. 

В завершение мероприятия он вручил ключи от новой квартиры Сейдеке Эргешовой — учителю школы № 1 имени Бабкина города Манаса.

В конце Садыр Жапаров ознакомился с инфраструктурой жилого комплекса, осмотрел квартиры, побеседовал с жильцами и поздравил их с новосельем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/348803/
просмотров: 1547
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров пообещал жителям Кара-Куля построить новые дома
Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча»
Садыр Жапаров призвал 23 октября уделить 23 минуты в честь снежного барса
Президент КР выразил соболезнования родным погибших в пожаре в Оше и на заводе
В комплексе ГИК «Мурас» запущен пилотный филиал школы № 40
В Манасе демонтируют стелу с прежним названием «Жалал-Абад»
В Манасе 40 улицам хотят присвоить имена соратников героя эпоса
Молодых учителей обещают обеспечить жильем от ГИК с нулевой процентной ставкой
В Джалал-Абаде задержали мужчину, повредившего цветочные клумбы
В Кыргызстане строят 925 многоквартирных домов по государственной программе
Популярные новости
Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость&nbsp;КР через 2,5 года Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость КР через 2,5 года
Садыр Жапаров и&nbsp;основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в&nbsp;парке &laquo;Ала-Арча&raquo; Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча»
Президент США не&nbsp;удержался. Он&nbsp;станцевал во&nbsp;время встречи в&nbsp;Малайзии Президент США не удержался. Он станцевал во время встречи в Малайзии
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
Бизнес
Почему аисты в&nbsp;Кыргызстане годами выбирают &laquo;квартиры&raquo; на&nbsp;сотовых вышках Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
28 октября, вторник
12:46
«Лукойл» объявил о продаже своих зарубежных активов из-за введения санкций «Лукойл» объявил о продаже своих зарубежных активов из-...
12:27
«Потерпите еще 2,5 года»: министр объяснил, когда в КР не будут отключать свет
12:24
В Бишкеке заметили девушку в противочумной маске: видео стало вирусным
12:17
Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
12:07
Кремация в Кыргызстане будет возможна только по желанию человека