В Манасе 40 улицам хотят присвоить имена соратников героя эпоса

В мэрии Манаса планируют присвоить 40 улицам имена легендарных дружинников (кырк чоро) эпического героя. Об этом сообщил пресс-секретарь муниципалитета Кабылбек Көчкөнбай уулу со ссылкой на мэра Эрнисбека Ормокова.

По словам городских властей, такая инициатива станет важным шагом в сохранении исторической памяти и популяризации эпоса «Манас» среди молодого поколения.

По версии манасчи Сагымбая Орозбакова, число сподвижников Манаса было больше 40, однако именно 40 стало символическим — оно связано с количеством кыргызских племен, что и легло в основу эпической традиции.

Напомним, 27 сентября 2025 года Джалал-Абад официально переименован в Манас. Новая символика и переименование улиц станут частью формирования его культурной идентичности.