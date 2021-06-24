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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Куда нужно обращаться, если вам предлагают деньги за голос

Бишкекская ТИК напоминает, куда нужно обращаться, если предлагают за голос деньги.

Уточняется, что в целях оперативного реагирования и принятия соответствующих мер по недопущению нарушений избирательного законодательства со стороны участников процесса, то есть партий и их представителей, Бишкекская территориальная избирательная комиссия просит граждан сообщать о подобных фактах в КГОР ТИК по номерам телефонов 0312382426, 0500382426 (WhatsApp).

11 июля в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей. 21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 08.00.

Ссылка: https://24.kg/vlast/198786/
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