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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Бишкекская ТИК просит партии агитировать онлайн

Бишкекская ТИК обратилась к партиям, участвующим в повторных выборах депутатов БГК.

В столичной избирательной комиссии напомнили, что в соответствии с алгоритмом действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан в период подготовки и проведения выборов в Кыргызстане, утвержденным решением ЦИК от 14 марта 2021 года, рекомендуется проводить агитационные мероприятия с использованием телевидения, радио, аудио-и видеоформатов, в режиме онлайн.

Офлайн-встречи рекомендуется проводить на открытом воздухе с учетом требований о недопустимости массового скопления людей.

Бишкекская ТИК настоятельно рекомендует соблюдать все меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и воздержаться от проведения встреч с избирателями более 50 человек.

21 июня началась агитация. Она продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198764/
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