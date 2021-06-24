Повторные выборы. Бишкекская ТИК просит партии агитировать онлайн

Бишкекская ТИК обратилась к партиям, участвующим в повторных выборах депутатов БГК.

В столичной избирательной комиссии напомнили, что в соответствии с алгоритмом действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан в период подготовки и проведения выборов в Кыргызстане, утвержденным решением ЦИК от 14 марта 2021 года, рекомендуется проводить агитационные мероприятия с использованием телевидения, радио, аудио-и видеоформатов, в режиме онлайн.

Офлайн-встречи рекомендуется проводить на открытом воздухе с учетом требований о недопустимости массового скопления людей.

Бишкекская ТИК настоятельно рекомендует соблюдать все меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и воздержаться от проведения встреч с избирателями более 50 человек.

21 июня началась агитация. Она продлится до 8.00 10 июля.