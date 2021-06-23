Садыр Жапаров поздравил работников государственной и муниципальной службы страны

Садыр Жапаров поздравил работников государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«В этом году мы отмечаем 30-летие независимости нашего молодого государства. За эти годы работники государственной и муниципальной службы внесли существенный вклад в социально-экономическое развитие, укрепление государственности и благополучия республики. Меня очень радует, что сегодня в государственных и муниципальных органах работают опытные руководители и работники, профессионалы своего дела, растут перспективные кадры», — отметил президент.

«Важно отметить, что государство уделяет должное внимание всем служащим государственной и муниципальной системы. При этом обеспечение необходимыми условиями и социальная поддержка их должны стать неотъемлемой частью государственной политики. Уверен, что благодаря вашим инициативам и труду, наше государство превратится в развитую и процветающую страну», — сообщается в поздравлении.

Садыр Жапаров пожелал всем крепкого здоровья, энергии, успехов в реализации всех намеченных планов в их ответственной работе, а стране — мира, спокойствия и процветания.