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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Бюллетени передадут ТИК до 3 июля

Избирательные бюллетени передадут ТИК Бишкека, Оша и Токмака, где 11 июля должны пройти повторные выборы депутатов местных кенешей, до 3 июля. Об этом сообщил ЦИК.

Уточняется, что текст должен быть утвержден до 28 июня. А до 9 июля бюллетени поступят на участки.

ЦИК напоминает: если партия откажется от гонки или отменят регистрацию ее списка до дня изготовления, то залоговые деньги ей не вернут.

В Бишкеке на мандаты в БГК претендует 18 партий:

  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Эмгек»;
  • «Туран»;
  • «Келечек-Будущее»;
  • «Реформа»;
  • «Онугуу-Прогресс»;
  • «Биздин Кыргызстан»;
  • «Биздин Эл»;
  • «Столица»;
  • «Замандаш»;
  • «Ынтымак»;
  • «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
  • «Жаны-Мезгил»;
  • «Социал-демократы»;
  • «Ишеним»;
  • «Улуу-Журт»;
  • Партия зеленых Кыргызстана;
  • «Айкол Кыргызстан».

Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала девять партий:

  • «Ынтымак»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Бир Бол»;
  • «Биздин Кыргызстан»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Келечек-Будущее»;
  • «Нур».

Токмакская территориальная избирательная комиссия утвердила списки шести партий:

  • «Эл биримдиги»;
  • «Бирге-Вместе»;
  • «Эмгек»;
  • «Патриот ынтымагы»;
  • «Асыл Мурас жаштары»;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

Всего в повторных выборах намерены принять участие 33 политические партии.

21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198511/
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