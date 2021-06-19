20:47
USD 84.57
EUR 100.74
RUB 1.17
Власть

Пакистан готов разрешить Кыргызстану использовать свои порты. Но с условием

В рамках проходящего в эти дни Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Макдумом Шах Махмуд Хуссейном Куреши.

По данным пресс-службы МИД КР, главы внешнеполитических ведомств отметили необходимость повышения уровня двустороннего сотрудничества, проведения очередных межмидовских политических консультаций и организации обмена официальными визитами.

Ссылаясь на не соответствующий потенциалам двух государств уровень торгово-экономического сотрудничества, министр Руслан Казакбаев предложил пакистанской стороне провести в этом году очередное заседание межправительственной комиссии. Кроме того, речь шла о принятии скорого решения пакистанской стороной по вопросу исключения медицинских вузов КР из так называемого черного списка пакистанской медицинской комиссии.

Министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши пригласил министра Руслана Казакбаева посетить с официальным визитом Исламабад.

Отмечая готовность Пакистана оказать содействие в использовании Кыргызстаном морских портов в Карачи и Гвадаре, Махмуд Куреши отметил, что необходима активизация четырехстороннего соглашения Пакистан — КНР — Кыргызстан — Казахстан по транзитному транспорту.

В связи с полным выводом в этом году войск международной коалиции из Афганистана особое внимание стороны обратили на вопросы совместного противодействия терроризму, наркоторговле и укрепления региональной безопасности.

Министр Руслан Казакбаев обратился к пакистанской стороне с просьбой поддержать кандидатуру Кыргызской Республики в Совет ООН по правам человека на период 2023-2025 годы, а также в непостоянные члены СБ ООН на период 2027-2028 годы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198246/
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Рейтинг глобального мира. Кыргызстан более мирный, чем Таджикистан
Кыргызстан вошел в десятку дружественных для россиян стран
Исчезновение Орхана Инанды. Сторонники кыргызстанца вновь вышли на митинг
Адвокат опубликовала записи из машины Орхана Инанды перед его исчезновением
Исчезновение Орхана Инанды. Супруга считает, что его держат в посольстве Турции
«Совкомбанк» приглашают к сотрудничеству с Кыргызстаном
У жителя Джалал-Абада нашли около 2 килограммов гашиша и опиума
В России при пожаре погибли двое несовершеннолетних кыргызстанцев
Кыргызстанда акыркы 4 айда өрт 17 адамдын өмүрүн алды
Путеводитель по Бишкеку. Как развлечься иностранцу в столице
Популярные новости
Передумали. В&nbsp;Минэнерго новая идея по&nbsp;повышению тарифов на&nbsp;свет Передумали. В Минэнерго новая идея по повышению тарифов на свет
Улукбек Марипов: Мне тяжело с&nbsp;охраной Улукбек Марипов: Мне тяжело с охраной
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Двух бывших депутатов выпустили из&nbsp;СИЗО ГКНБ Дело «Кумтора». Двух бывших депутатов выпустили из СИЗО ГКНБ
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Бизнес
Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в&nbsp;Бишкеке! Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в Бишкеке!
Что такое маркировка товаров и&nbsp;как ее&nbsp;получить: пошаговая инструкция Что такое маркировка товаров и как ее получить: пошаговая инструкция
Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ
Скидки на&nbsp;VIP-номера MegaCom в&nbsp;честь открытия офиса в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall Скидки на VIP-номера MegaCom в честь открытия офиса в ТРЦ Tommi Mall
19 июня, суббота
20:40
Мэрия Бишкека разработала проект запрета наличной оплаты за проезд Мэрия Бишкека разработала проект запрета наличной оплат...
20:17
Пакистан готов разрешить Кыргызстану использовать свои порты. Но с условием
19:45
В Кыргызстане состоится Международная конференция «Книга в цифровую эпоху»
19:30
Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
19:07
Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование