Пакистан готов разрешить Кыргызстану использовать свои порты. Но с условием

В рамках проходящего в эти дни Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Макдумом Шах Махмуд Хуссейном Куреши.

По данным пресс-службы МИД КР, главы внешнеполитических ведомств отметили необходимость повышения уровня двустороннего сотрудничества, проведения очередных межмидовских политических консультаций и организации обмена официальными визитами.

Ссылаясь на не соответствующий потенциалам двух государств уровень торгово-экономического сотрудничества, министр Руслан Казакбаев предложил пакистанской стороне провести в этом году очередное заседание межправительственной комиссии. Кроме того, речь шла о принятии скорого решения пакистанской стороной по вопросу исключения медицинских вузов КР из так называемого черного списка пакистанской медицинской комиссии.

Министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши пригласил министра Руслана Казакбаева посетить с официальным визитом Исламабад.

Отмечая готовность Пакистана оказать содействие в использовании Кыргызстаном морских портов в Карачи и Гвадаре, Махмуд Куреши отметил, что необходима активизация четырехстороннего соглашения Пакистан — КНР — Кыргызстан — Казахстан по транзитному транспорту.

В связи с полным выводом в этом году войск международной коалиции из Афганистана особое внимание стороны обратили на вопросы совместного противодействия терроризму, наркоторговле и укрепления региональной безопасности.

Министр Руслан Казакбаев обратился к пакистанской стороне с просьбой поддержать кандидатуру Кыргызской Республики в Совет ООН по правам человека на период 2023-2025 годы, а также в непостоянные члены СБ ООН на период 2027-2028 годы.