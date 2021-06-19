15:01
USD 84.57
EUR 100.74
RUB 1.17
Власть

Государство выдаст фермерам семена. Нужны документы

Министерство сельского хозяйства объявило, что семеноводческие фермы могут получить государственные дотации.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель, изъявивший желание участвовать в программе предоставления государственных субсидий, должен подать заявку на получение дотационных семян в районное управление аграрного развития для участия в программе предоставления государственных дотаций на следующий год:

  • для яровых культур — не позднее 1 декабря;
  • для озимых культур — не позднее 1 августа.

Необходимо приложить к заявке следующие документы:

  • для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИНН, фамилия, имя и отчество (при его наличии);
  • для юридических лиц: свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, устав, решение о назначении руководителя, фамилия, имя и отчество (при его наличии) и ИНН руководителя;
  • контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);
  • документ, подтверждающий наличие земельного участка (правоустанавливающие и/или правоудостоверяющие документы и/или договор аренды).

Преимущественное право на получение дотационных семян имеют следующие категории сельскохозяйственных товаропроизводителей:

  • лица с ограниченными возможностями здоровья;
  • ветераны войны, определенных Законом «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла»;
  • многодетные семьи;
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
  • лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
  • неполные семьи.

Районная комиссия вправе проверять посев семян по каждому айыльному аймаку в присутствии получателя семян. В случае, если выяснится, что семена используются не по назначению, получатель лишается права в дальнейшем приобретать семена за счет госбюджета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198230/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
Фермерство на экспорт. Как проверяют качество продукции с полей Кыргызстана
Полпред Чуйской области призвал депутатов отремонтировать водные скважины
Митинг фермеров в Канте. Вопрос с поливом полей так и не решился
Нехватка воды. В Чуйской области фермеры вышли на акцию протеста
Водохранилища Кыргызстана покрывают меньше четверти орошаемых земель
Нехватка поливной воды. К митингующим вышли чиновники, но проблему не решили
Нехватка поливной воды. 300 фермеров вышли на митинг к зданию правительства
Фермеры пожаловались на критическую нехватку поливной воды
Поля засыхают без воды. В Бишкеке митингуют фермеры Чуйской области
BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран
Популярные новости
Передумали. В&nbsp;Минэнерго новая идея по&nbsp;повышению тарифов на&nbsp;свет Передумали. В Минэнерго новая идея по повышению тарифов на свет
Улукбек Марипов: Мне тяжело с&nbsp;охраной Улукбек Марипов: Мне тяжело с охраной
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Двух бывших депутатов выпустили из&nbsp;СИЗО ГКНБ Дело «Кумтора». Двух бывших депутатов выпустили из СИЗО ГКНБ
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Бизнес
Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в&nbsp;Бишкеке! Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в Бишкеке!
Что такое маркировка товаров и&nbsp;как ее&nbsp;получить: пошаговая инструкция Что такое маркировка товаров и как ее получить: пошаговая инструкция
Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ
Скидки на&nbsp;VIP-номера MegaCom в&nbsp;честь открытия офиса в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall Скидки на VIP-номера MegaCom в честь открытия офиса в ТРЦ Tommi Mall
19 июня, суббота
15:00
Фермерство на экспорт. Как проверяют качество продукции с полей Кыргызстана Фермерство на экспорт. Как проверяют качество продукции...
14:55
Дело «Кумтора». Тайырбека Сарпашева водворили в СИЗО ГКНБ
14:53
Третья волна коронавируса. Дефицита коек и лекарств быть не должно
14:52
Государство выдаст фермерам семена. Нужны документы
14:46
Третья волна COVID-19. Мэрия Бишкека готовит дневные стационары к открытию