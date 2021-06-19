Государство выдаст фермерам семена. Нужны документы

Министерство сельского хозяйства объявило, что семеноводческие фермы могут получить государственные дотации.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель, изъявивший желание участвовать в программе предоставления государственных субсидий, должен подать заявку на получение дотационных семян в районное управление аграрного развития для участия в программе предоставления государственных дотаций на следующий год:

для яровых культур — не позднее 1 декабря;

для озимых культур — не позднее 1 августа.

Необходимо приложить к заявке следующие документы:

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИНН, фамилия, имя и отчество (при его наличии);

для юридических лиц: свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, устав, решение о назначении руководителя, фамилия, имя и отчество (при его наличии) и ИНН руководителя;

контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);

документ, подтверждающий наличие земельного участка (правоустанавливающие и/или правоудостоверяющие документы и/или договор аренды).

Преимущественное право на получение дотационных семян имеют следующие категории сельскохозяйственных товаропроизводителей:

лица с ограниченными возможностями здоровья;

ветераны войны, определенных Законом «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла»;

многодетные семьи;

семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;

неполные семьи.

Районная комиссия вправе проверять посев семян по каждому айыльному аймаку в присутствии получателя семян. В случае, если выяснится, что семена используются не по назначению, получатель лишается права в дальнейшем приобретать семена за счет госбюджета.