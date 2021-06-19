Новый состав ЦИК. Фракции определились с кандидатами

Парламентские фракции определились с кандидатами в члены ЦИК. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

Уточняется, что СДПК выдвигает бывшего главу Иссык-Кульской области, экс-депутата Узарбека Жылкыбаева, «Республика — Ата Журт» — председателя Бишкекской ТИК Кайрата Маматова и нардепа Таабылды Тиллаева, «Кыргызстан» — Акылбека Эшимова, «Онугуу-Прогресс» — Тынчтыка Шайназарова, «Бир Бол» — Абдыжапара Бекматова и «Ата Мекен» — экс-председателя Счетной палаты, также бывшего депутата Искендера Гайпкулова.

Как стало известно 24.kg, администрация президента на днях представит свой список. В него войдут четыре женщины, одна из них нынешняя глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Согласно новой Конституции состав ЦИК формируют Жогорку Кенеш и президент: шесть членов предлагает глава государства, шесть — парламент.

Полномочия нынешнего состава Центризбиркома истекают 25 июня.