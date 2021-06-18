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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

СМИ и представителю омбудсмена не разрешили зайти на процесс Асылбека Жээнбекова

В Бишкекском городском суде рассматривается мера пресечения в отношении депутата парламента Асылбека Жээнбекова.

По словам адвоката Даврана Касымова, СМИ и представителю омбудсмена запретили участвовать на процессе. Судьи мотивировали это тем, что может быть нарушена тайна следствия.

«На процесс не доставили моего подзащитного Асылбека Жээнбекова. Суд также не обеспечил онлайн-рассмотрение. Мой подзащитный был лишен права высказать мнение по заявленным ходатайствам. Мы заявили отвод судебной коллегии», — сказал Давран Касымов.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198100/
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