Садыр Жапаров поздравил Си Цзиньпина со 100-летием компартии Китая

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и китайский народ со 100-летием со дня основания Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем поздравлении президент отметил, что с момента своего основания в 1921 году Коммунистическая партия Китая всегда поддерживает китайский народ во имя более процветающего и гармоничного будущего для всех. Была создана Китайская Народная Республика, и китайская нация начала развиваться.

«Под успешным руководством Коммунистической партии КНР смогла успешно провести политику реформ, добиться быстрого социально-экономического развития, повысить уровень жизни людей и свой престиж в мире. Сегодня Китай стал второй по величине экономикой мира, став примером развития для других стран мира. Под вашим мудрым руководством Китай полностью достиг своей первой 100-летней цели. Завершена борьба с бедностью, создано общество со средним уровнем жизни», — подчеркнул Садыр Жапаров.

При этом он отметили, что с начала пандемии коронавируса Коммунистическая партия Китая, ставя на первое место здоровье своих людей, принимает своевременные и активные меры против распространения болезни. Китай одним из первых в мире победил коронавирус и восстановил экономику.

«Кыргызстан очень рад, что Китай добился больших успехов. Мы также надеемся, что под руководством Коммунистической партии китайский народ осуществит свои мечты. С момента своего создания Коммунистическая партия Китая поддерживает независимую и доброжелательную дипломатическую политику, содействует глобальному развитию и сохранению мира. В то же время Коммунистическая партия Китая играет огромную роль в продвижении прогрессивного дела человечества. Предложенная вами концепция «Сообщества единой судьбы человечества» имеет большое историческое значение, она показала направление развития и прогресса человечества, получила широкое признание и одобрение мирового сообщества», — говорится в поздравлении.

Садыр Жапаров еще раз подчеркнул, что Кыргызстан и Китай — близкие соседи, друзья и стратегические партнеры. Отношения между двумя странами стремительно развиваются. Со следующего года Кыргызстан примет активное участие в проекте «Один пояс — один путь». У Кыргызстана с Китаем реализовано много эффективных проектов.

«В ходе телефонного разговора с вами в феврале этого года мы обменялись мнениями об углублении отношений между двумя странами и взаимовыгодном сотрудничестве. На протяжении многих лет Китай оказывает помощь Кыргызстану в развитии экономики, повышении уровня жизни людей, борьбе с пандемиями и в других сферах. Правительство и народ Кыргызстана не забудут глубокое дружественное отношение правительства и народа Китая. Кыргызстан всегда считал Китай своим стабильным партнером. Вместе с вами я поддерживаю продолжение сотрудничества на принципах добрососедства, дружбы, двустороннего стратегического партнерства в целях достижения новых успехов», — заключил Садыр Жапаров.