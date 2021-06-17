В парламенте Кыргызстана будут менять регламент работы. Пакет поправок вынесен на общественное обсуждение.

Уточняется, что изменения необходимы, чтобы привести документ в соответствие с новой Конституцией, принятой на референдуме 11 апреля.

Согласно предложенным изменениям, для организации проверки по решению соответствующего комитета Жогорку Кенеша образуются рабочие группы из числа депутатов, а также квалифицированных экспертов и консультантов аппарата парламента. При необходимости будут привлечены члены местных кенешей, специалисты министерств, государственных комитетов и административных ведомств, работники Счетной палаты, независимые аудиторы.

Авторы выступили с предложением, что по согласованию с руководителем администрации главы государства в рабочую группу могут включаться ответственные работники этой структуры. В необходимых случаях в порядке осуществления надзора за точным и единообразным исполнением законов могут привлекаться сотрудники органов прокуратуры.