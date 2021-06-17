Садыр Жапаров принял помощника Генерального секретаря ООН Мирьяну Сполярич Эггер

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял помощника Генерального секретаря ООН, заместителя администратора Программы развития ООН, регионального директора по Европе и СНГ Мирьяну Сполярич Эггер. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам совместного сотрудничества по широкому спектру направлений. Президент отметил значительный вклад системы ООН в развитие Кыргызстана, выразил благодарность агентствам организации за их деятельность в стране в области устойчивого развития и оказанную гуманитарную помощь Баткенской области.

Глава государства подчеркнул, что в рамках разрабатываемой программы развития региона будет придан особый статус Баткенской области.

Поэтому он отметил необходимость реализации проектов развития приграничных районов в долгосрочной перспективе.

Садыр Жапаров предложил совместно запустить специальные и целевые проекты по развитию приграничных территорий, отметив важность улучшения условий жизнедеятельности жителей, проживающих там.

«Глава государства также подчеркнул растущую актуальность вопросов изменения климата в мире. Обратил внимание на то, что Кыргызстан в ближайшее время выступит с инициативами в области сохранения ледников в ЮНЕСКО. Садыр Жапаров отметил стремление с помощью международных партнеров усилить возможности страны по мониторингу состояния ледников в Кыргызстане, адекватному реагированию на их изменения и призвал ООН совместно работать в данном направлении», — говорится в сообщении.

В свою очередь помощник Генерального секретаря ООН Мирьяна Сполярич Эггер подчеркнула, что структуры ООН изучают возможность оказания дополнительной поддержки жителям приграничных районов страны. Она с удовлетворением отметила работу по защите прав женщин и молодежи, остановилась на их активной роли в жизни общества. По словам Мирьяны Сполярич Эггер, Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди стран региона в этом направлении.

Помощник Генерального секретаря ООН проинформировала, что разрабатывается программа развития, в рамках которой предусматривается оказание помощи Кыргызстану. Мирьяна Сполярич Эггер выразила надежду на то, что программа будет отвечать приоритетам среднесрочной стратегии развития Кыргызстана на 2021-2026 годы.

Она также отметила важность поддержки экологических проектов по сохранению окружающей среды и биологического разнообразия.

Помощник Генерального секретаря ООН выразила готовность к оказанию содействия в реализации всех проектов, интересующих кыргызскую сторону.