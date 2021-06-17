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Власть

Китай направит Кыргызстану 40 тысяч тонн муки и по 20 тысяч тонн сахара и масла

Китай направит Кыргызстану 40 тысяч тонн муки, 20 тысяч тонн сахара и 20 тысяч тонн растительного масла. Об этом председатель кабинета министров Улукбек Марипов сообщил на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию парламента.

По его словам, правительство ведет работу по обеспечению продовольственной безопасности.

«Я считаю, что обвинением пары человек проблема не решится. Думаю, нам всем надо провести разъяснение среди населения по тарифам, проблемам продуктов. Сейчас идет работа. Из Казахстана привезли 10 тысяч тонн муки. Ожидается из КНР», — сказал Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197989/
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