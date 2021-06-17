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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Новый состав ЦИК. Все фракции, кроме «Ата Мекена», определились с выдвиженцами

Фракция «Ата Мекен» с кандидатурой в члены нового состава ЦИК еще не определилась. Об этом 24.kg сообщили источники.

По их данным, Гульнару Джурабаеву предлагать социалисты не намерены.

Уточняется, что с претендентами определились социал-демократы. Они выдвигают бывшего главу Иссык-Кульской области и экс-депутата Узарбека Жылкыбаева. Депутаты «Онугуу-Прогресс», вероятнее всего, остановятся на кандидатуре Тынчтыка Шайназарова.

Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов и нардеп Таабалды Тиллаев подали документы во фракцию «Республика — Ата Журт».

Фракция должна выбрать одного кандидата для выдвижения. Голоса в «РАЖ» разделились в равных долях за обоих кандидатов.

Во фракцию «Бир Бол» подал документы для участия в выборах Абдыжапар Бекматов. Акылбек Эшимов намерен баллотироваться в следующий состав Центризбиркома от фракции «Кыргызстан».

Согласно новой Конституции, состав ЦИК формируют Жогорку Кенеш и президент: шесть членов предлагает глава государства, шесть — парламент.

Полномочия нынешнего состава Центризбиркома истекают 25 июня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197954/
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