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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Из партии «Эмгек» исключены Жаныбек Абиров и Руслан Жакышев

Из партии «Эмгек» исключены два кандидата — Жаныбек Абиров и Руслан Жакышев. Информацию подтвердили в партии.

Причину такого решения в политсовете не озвучили. По некоторым данным, поводом для лишения партбилетов послужили уголовные дела, в которых фигурируют Абиров и Жакышев.

Председателя Бишкекского городского кенеша Жаныбека Абирова подозревают в злоупотреблении должностным положением. Генеральная прокуратура установила, что, искусственно увеличив прогнозируемый доход бюджета столицы, работникам муниципальных служб установлены незаконные надбавки в размере двух окладов из бюджетных средств путем приравнивания их функциональных обязанностей к особо важным и ответственным работам.

Руслан Жакышев замешан в эпизоде с МТУ № 4. Во время апрельских выборов в БГК представители этого МТУ попались на раздаче денег избирателям.

Ссылка: https://24.kg/vlast/197917/
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