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Власть

Аресты депутатов. В парламенте требуют отчета от правоохранителей

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов предложил заслушать отчет правоохранительных органов по вопросу задержаний и арестов парламентариев.

По его словам, силовики должны дать пояснения, за что задержаны нардепы, в чем их обвиняют и по каким фактам.

«Я давал протокольное поручение. Пусть соответствующие органы придут, расскажут, насколько законно задержание. Пусть пояснят, за что именно их задержали», — сказал Тазабек Икрамов.

Напомним, в рамках уголовного дела по «Кумтору», которое расследует ГКНБ, заключены под стражу бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев. Они водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков.

Под стражу заключены также экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев и бывший первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков. Их сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197818/
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