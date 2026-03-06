23:38
Происшествия

Поп-звезда Бритни Спирс задержана по подозрению в вождении авто в нетрезвом виде

Поп-звезда Бритни Спирс задержана дорожной полицией в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Причину задержания прессе подтвердило управление шерифа округа Вентура в Южной Калифорнии, пишет BBC News.

В комментарии изданию представитель певицы дал понять, что она переживает непростой период.

«Надеемся, что это станет первым шагом к давно назревшим переменам, которые должны произойти в ее жизни. Мы надеемся, что в этот трудный период она получит необходимую помощь и поддержку», — сказал представитель певицы.
